"Не только экстравагантное заявление": Путин высказался о намерении Трампа захватить Гренландию
- Владимир Путин прокомментировал намерения Дональда Трампа о присоединении Гренландии к США, отмечая "растущей геополитической борьбе за влияние в Арктике".
- Путин подчеркнул, что Россия "готова к сотрудничеству в Арктике со всеми государствами", которые "ответственно относятся к развитию региона", и отметил, что в регионе будет "увеличение количества военных и ледоколов".
- Путин заявил, что НАТО рассматривает Крайний Север как "потенциальный плацдарм конфликтов", но Россия "не угрожает никому в Арктике, а только следит за ситуацией и адаптируется".
Владимир Путин прокомментировал намерения Дональда Трампа по присоединению Гренландии к США. Российский диктатор заговорил о борьбе за влияние стран в Арктике.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Путина в комментарии для российских СМИ.
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Что Путин думает о намерениях Трампа по Гренландии
Путин заявил, что Россия выступает за "равноправное сотрудничество в Арктике" между странами. По словам президента, Москва "готова к работе в Арктике со всеми государствами", которые "ответственно относятся к вопросам развития".
Значение Арктики для всего мира растет, к сожалению, усиливается геополитическая борьба за позиции в этом регионе,
– говорит российский диктатор.
Путин также, комментируя идею Трампа присоединить Гренландию к США, отметил, что "не стоит думать, что это лишь экстравагантное заявление". По словам президента страны-агрессора, говорится о "серьезных планах" американского лидера.
Кроме того, глава Кремля цинично заявил, что "страны НАТО сегодня смотрят на Крайний Север как на плацдарм возможных конфликтов". В то же время он говорит, что, мол, Россия "никогда никому не угрожала в Арктике", но "внимательно следит за ситуацией и выстраивает адекватную линию. реагирования".
Российский диктатор также подчеркнул, что "количество военнослужащих в Арктической зоне будет расти", а России "нужно вводить в арктическую зону ледоколы нового поколения, включая атомные".
К слову, Дональд Трамп после прихода к власти в Белом доме неоднократно заявлял о намерениях присоединить Гренландию в состав Соединенных Штатов. Сейчас остров находится в датских владениях, поэтому идея президента Америки привела к конфронтации с Данией и самой Гренландией.