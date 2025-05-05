Жду совместной работы, – Трамп хочет работать над миром в Украине вместе с Эрдоганом
- Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив мир в Украине и другие международные темы.
- Трамп выразил желание сотрудничать с Эрдоганом для завершения войны в Украине и получил приглашение посетить Турцию.
Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган в понедельник, 5 мая, провели телефонный разговор. Американский президент заявил, что хочет работать над миром в Украине вместе с турецким коллегой.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Трампа в социальной сети Truth Social. Президент США вспомнил, что во время своего предыдущего президентского срока хорошо ладил с Эрдоганом.
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Трамп назвал войну в Украине бессмысленной и смертоносной
Разговор с Эрдоганом Трамп назвал "очень хорошим" и "продуктивным".
По его словам, они обсудили "много тем", в частности войну России с Украиной, а также все, что связано с Сирией, Газой и тому подобное.
Я с нетерпением жду совместной работы с президентом Эрдоганом над окончанием бессмысленной, но смертоносной войны между Россией и Украиной – сейчас!
– написал американский президент.
Во время разговора Эрдоган пригласил Трампа лично посетить Турцию и анонсировал свой визит в Вашингтон.