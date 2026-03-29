Трамп планирует вывести войска США из ключевой страны ЕС

Президент США снова ставит под сомнение эффективность НАТО. По данным СМИ, Дональд Трамп обдумывает радикальную перестройку Альянса, которая будет иметь жесткие последствия для стран, недостаточно финансирующих оборону.

Кроме того, по информации из окружения президента, Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии. Он думает об этом еще с момента возвращения на должность в прошлом году. Об этом пишет The Bild.

Какие изменения в НАТО предлагает Трамп?

В Вашингтоне хотят, чтобы страны, которые не тратят 5% ВВП на оборону, не имели права голоса относительно будущих расходов НАТО. Также рассматривается модель "платишь – влияешь": кто платит меньше, тот будет иметь меньшее влияние на решения.

Сейчас страны НАТО должны тратить не менее 2% ВВП на оборону, но Трамп хочет повысить планку до 5%. Те, кто не достигнет этого уровня, могут быть отстранены от ключевых решений – в частности по расширению Альянса, совместных миссий и даже применение статьи 5 (взаимная оборона).

Справка: По отчету НАТО, в 2025 году Германия потратила около 2% ВВП на оборону – примерно 52 миллиардов евро плюс дополнительные средства из спецфонда.

К слову, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что лидеры должны представить план достижения 5% на саммите в Анкаре в этом году.

