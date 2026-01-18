"Не только Гренландия": в NBC News рассказали, какой страной хочет завладеть Трамп

Пока внимание мировых СМИ приковано к попыткам Дональда Трампа захватить Гренландию, президент США внимательно следит за другой страной. Он не оставляет попыток владеть Канадой.

Интерес к Канаде рассматривается в контексте усиления безопасности Западного полушария. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Читайте также Американцы не одобряют: почему Трамп снова начал обвинять Зеленского

Что известно об интересе Трампа к Канаде?

По данным источников издания, Трамп в частных разговорах выражает обеспокоенность относительно способности Канады защищать свои границы от потенциальных угроз со стороны России или Китая. Он убежден, что стране необходимо увеличить расходы на оборону.

В то же время, как отмечают собеседники NBC, пока Трамп не планирует "покупать Канаду" и не обсуждает прямой военной оккупации. Интерес к Канаде рассматривается в контексте усиления безопасности Западного полушария, аналогично его подходу к Гренландии.

Трамп начал интересоваться Канадой еще при первой каденции. В прошлом году он делал публичные заявления о возможности превращения Канады в 51-й штат США, что в итоге привело к торговой напряженности между странами.

По данным источников, американские чиновники ведут неофициальные переговоры с канадскими коллегами об усилении военного сотрудничества в Арктике. Обсуждается модернизация системы раннего предупреждения и увеличение совместных воздушных и морских патрулей. Размещение американского военного контингента на севере Канады пока не рассматривается.

Что известно о попытках Трампа захватить Гренландию?