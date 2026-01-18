"Не только Гренландия": в NBC News рассказали, какой страной хочет завладеть Трамп
Пока внимание мировых СМИ приковано к попыткам Дональда Трампа захватить Гренландию, президент США внимательно следит за другой страной. Он не оставляет попыток владеть Канадой.
Интерес к Канаде рассматривается в контексте усиления безопасности Западного полушария. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NBC News.
Что известно об интересе Трампа к Канаде?
По данным источников издания, Трамп в частных разговорах выражает обеспокоенность относительно способности Канады защищать свои границы от потенциальных угроз со стороны России или Китая. Он убежден, что стране необходимо увеличить расходы на оборону.
В то же время, как отмечают собеседники NBC, пока Трамп не планирует "покупать Канаду" и не обсуждает прямой военной оккупации. Интерес к Канаде рассматривается в контексте усиления безопасности Западного полушария, аналогично его подходу к Гренландии.
Трамп начал интересоваться Канадой еще при первой каденции. В прошлом году он делал публичные заявления о возможности превращения Канады в 51-й штат США, что в итоге привело к торговой напряженности между странами.
По данным источников, американские чиновники ведут неофициальные переговоры с канадскими коллегами об усилении военного сотрудничества в Арктике. Обсуждается модернизация системы раннего предупреждения и увеличение совместных воздушных и морских патрулей. Размещение американского военного контингента на севере Канады пока не рассматривается.
Что известно о попытках Трампа захватить Гренландию?
Трамп выразил желание "приобрести Гренландию". По его словам остров поможет усилить безопасность Соединенных Штатов Америки. Он пообещал, что будет действовать жестко против европейских стран, которые осуждают намерения Трампа.
В США состоялись переговоры между представителями Белого Дома и министром иностранных дел Дании вместе с представителем Гренландии. В ближайшие недели начнет работать рабочая группа по намерениям Трампа взять под контроль остров.
Восемь стран НАТО, в частности Дания и Великобритания, выступили против таможенных угроз Трампа, подчеркивая важность суверенитета и территориальной целостности. Страны заявили о солидарности с Данией и Гренландией, отметив, что тарифные угрозы могут повредить трансатлантическим отношениям.