Бывший лидер Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених призвал правительство ФРГ жестко отреагировать на заявления президента США Дональда Трампа и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева относительно ядерного оружия. Он назвал их риторику "безответственной" и вспомнил о трагедии Хиросимы и Нагасаки.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Spigel.

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Как Мютцених раскритиковал ядерную риторику США и России?

В комментарии изданию политик раскритиковал обмен заявлениями между Трампом и Медведевым, назвав его "не только нечувствительным и безрассудным, но и безответственным".

Он также напомнил об ужасных последствиях атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, подчеркнув, что "применение ядерного оружия – это не то, с чем можно шутить".

Мютцених также раскритиковал отсутствие реакции со стороны немецких политиков на заявления президента США.

"Если действующий президент, особенно партнер в совместном военном альянсе, говорит об этом публично в наглой и глупой манере, я бы ожидал четкой оппозиции со стороны федерального правительства", – отметил он.

Напомним, Трамп в ответ на ядерные угрозы Медведева приказал переместить 2 атомные подводные лодки в регион, который ближе к России. Он отметил, что кремлевский политик "имеет острый язык".