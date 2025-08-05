Повідомляє 24 Канал з посиланням на Spigel.

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Як Мютценіх розкритикував ядерну риторику США та Росії?

У коментарі виданню політик розкритикував обмін заявами між Трампом і Медведєвим, назвавши його "не тільки нечутливим та безрозсудним, але й безвідповідальним".

Він також нагадав про жахливі наслідки атомних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі в серпні 1945 року, наголосивши, що "застосування ядерної зброї – це не те, з чим можна жартувати".

Мютценіх також розкритикував відсутність реакції з боку німецьких політиків на заяви президента США.

"Якщо чинний президент, особливо партнер у спільному військовому альянсі, говорить про це публічно в нахабній та дурній манері, я б очікував чіткої опозиції з боку федерального уряду", – зазначив він.

Нагадаємо, Трамп у відповідь на ядерні погрози Медведєва наказав перемістити 2 атомні підводні човни у регіон, який ближче до Росії. Він наголосив, що кремлівський політик "має гострий язик".