21 января, 19:59
2
Обновлено - 20:02, 21 января

В Давосе отменили встречу Трампа и Мерца из-за опоздания американского лидера, – СМИ

Надежда Батюк
Основні тези
  • Встреча между Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Давосе была отменена из-за опоздания Трампа на Всемирный экономический форум.
  • Опоздание было вызвано проблемами с электрооборудованием на самолете Трампа, что заставило его вернуться на базу перед повторным вылетом в Швейцарию.

Запланированную двустороннюю встречу между Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Давосе 21 января пришлось отменить. Это произошло из-за опоздания президента США на Всемирный экономический форум.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на источник в немецком правительстве.

Почему не состоялась встреча Трампа и Мерца?

Трамп должен был лететь в Швейцарию на самолете Boeing VC-25, модифицированной военной версии знаменитого четырехмоторного самолета 747. Однако этот самолет был вынужден вернуться на базу Эндрюс после того, как вскоре после взлета возникли проблемы с электрооборудованием.

Через некоторое время самолет с американским президентом на борту все же вылетел в Швейцарию. Стоит заметить, что Мерц надеялся на встречу с Трампом в Давосе в попытке смягчить напряжение, возникшее из-за претензий США на Гренландию. Однако этого так и не произошло.

Что стоит знать о форуме в Давосе?

  • Президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января и заявил, что собирается встретиться с Зеленским в ближайшее время. Он также верит, что не только Зеленский, но и якобы Путин хочет подписать мирное соглашение и прекратить войну.

  • Кроме этого, Трамп сделал заявления по Гренландии. Он отметил, что Европа может отказаться от передачи Гренландии США, но Штаты это запомнят. 

  • Трамп отметил, что США защитили Гренландию во время Второй мировой войны и считают себя единственной страной, способной обеспечить ее безопасность.