Трамп и Путин договорились о мирных переговорах по Украине на Ближнем Востоке

Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин согласились, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке". Оба лидера отметили необходимость мира.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Белого Дома Кэролайн Левитт.

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Трамп и Путин поговорили о мирных переговорах

Вечером 18 марта Трамп и Путин провели телефонный разговор. Во время него американский лидер и российский диктатор говорили о "необходимости мира и прекращения огня в войне в Украине".

Оба лидера согласились, что этот конфликт должен завершиться длительным миром. Они также отметили необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией,

– заявила пресс-секретарь Белого дома.

Левитт также сообщила, что перемирие начнется с прекращения огня "по энергетическим и инфраструктурным объектам". Кроме того, планируются технические переговоры по "внедрению морского перемирия в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира".

Как отметили в Белом доме, эти переговоры начнутся на Ближнем Востоке.

Лидеры широко говорили о Ближнем Востоке как регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов,

– подчеркнула Левитт.

В Белом доме добавили, что Трамп и Путин также обсудили необходимость "остановить распространение стратегических вооружений и будут взаимодействовать с другими странами для обеспечения как можно более широкого их применения". Левитт резюмировала, что американский президент и российский лидер согласились, что "будущее с улучшенными двусторонними отношениями между США и Россией имеет огромные преимущества".

"Это включает в себя огромные экономические соглашения и геополитическую стабильность после достижения мира", – добавила Левитт.