Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Белого Дома Кэролайн Левитт.
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Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин согласились, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке". Оба лидера отметили необходимость мира.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Белого Дома Кэролайн Левитт.
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