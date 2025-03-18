Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прессекретаря Білого Дому Керолайн Левітт.
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Під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп та російський диктатор Владімір Путін погодилися, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході". Обидва лідери наголосили на необхідності миру.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прессекретаря Білого Дому Керолайн Левітт.
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