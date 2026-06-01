Быстрый мир отменяется: громкие планы Трампа по Украине и Ирану зашли в тупик, – NYT

Президент США Дональд Трамп все чаще сталкивается с проблемами в реализации своих внешнеполитических планов. Несмотря на громкие заявления о скором завершении конфликтов, войны в Украине и на Ближнем Востоке остаются далекими от решения.

У Трампа возникает все больше проблем, поэтому он старается избегать публичных высказываний, в частности о войне в Украине. Об этом пишет The New York Times.

Смотрите также Нужно согласие Трампа: Зеленский заявил, что Украина и США до сих пор не имеют соглашения по дронам

Почему обещания Трампа быстро завершить войны не сработали?

Трамп, который неоднократно заявлял о способности быстро решать международные кризисы, сейчас сталкивается со сложными вызовами на нескольких ключевых направлениях внешней политики.

Во время предвыборной кампании и после возвращения в Белый дом Трамп неоднократно подчеркивал, что может быстро завершить войну в Украине, достичь стабильности на Ближнем Востоке и заставить Иран пойти на уступки. Однако реальная ситуация оказалась значительно сложнее.

Одним из самых больших вызовов остается российско-украинская война. Несмотря на многочисленные контакты с Москвой и Киевом, а также заявления о близости мирного соглашения, переговорный процесс фактически зашел в тупик. Американские чиновники все чаще признают, что быстрого завершения войны пока не видно.

По данным американских медиа, в Вашингтоне растет разочарование из-за отсутствия прогресса. Государственный секретарь США Марко Рубио недавно заявил, что Соединенные Штаты готовы помогать мирному процессу, однако пока не видят реальных предпосылок для достижения договоренностей между сторонами.

Не менее сложной остается ситуация вокруг Ирана. После военной операции против иранских ядерных объектов администрация Трампа ожидала быстрых уступок от Тегерана. Однако переговоры по ядерной программе и ракетному вооружению фактически затянулись, а иранские власти не демонстрируют готовности выполнять все требования Вашингтона.

Проблемы возникли и в других странах Ближнего Востока. Несмотря на достижение перемирия между Израилем и ХАМАС, дальнейшие планы по восстановлению Сектора Газа продвигаются медленно. Боевые действия полностью не прекратились, а масштабная программа восстановления региона так и не была реализована.

Эксперты отмечают, что главной проблемой является не проведение отдельных военных операций, а необходимость длительных дипломатических усилий. По их мнению, многие международные конфликты невозможно решить быстрыми решениями или одноразовыми переговорами.

В то же время сам Трамп в последнее время реже комментирует вопрос войны в Украине и все осторожнее высказывается относительно сроков возможного завершения конфликтов. Аналитики считают, что его администрация постепенно осознает сложность задач, которые невозможно решить за короткое время даже при наличии значительного влияния США на мировой арене.

Напомним, во внутренней политике у Трампа не все идеально. Издание The New York Times со ссылкой на источники в окружении Белого дома сообщало, что президент США пока не уверен, что вице-президент Джей Ди Вэнс сможет стать его преемником и возглавить Республиканскую партию в будущем. Несмотря на это, Трамп продолжает подчеркивать значимость своего потенциального преемника.