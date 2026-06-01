Такую информацию сообщил президент Владимир Зеленский в новом интервью для CBS News.

Почему Украине нужна эта сделка?

Президент рассказал, что Украина хотела заключить первую масштабную сделку по беспилотникам именно с США как со стратегическим партнером. Впрочем, Вашингтон решил сначала проверить эти разработки, в частности воздушные и морские дроны.

Также американская сторона, по его словам, хотела оценить их возможности во время испытаний. Киев согласился на предложенный формат проверки, однако окончательное большое соглашение по этому поводу стороны пока не подписали.

Зеленский выразил надежду, что переговоры продвигаются в правильном направлении, и добавил, что несмотря на отсутствие этого соглашения, Украина достигла договоренностей по беспилотникам с рядом стран Ближнего Востока и Европы.

В частности, по его словам, сейчас идет подготовка масштабной договоренности с ЕС. Он повторил свой тезис о желании заключить соглашение и с США, поскольку, по его мнению, американские компании имеют много различных интересных технологий.

А у нас есть много чего, чего нет у них, из-за нашего опыта на поле боя. Я считаю, что это сотрудничество может быть огромным – самым сильным в мире в своем роде. Нам нужно вести переговоры, а не просто говорить об этом. Сделать необходимые шаги и сделать это как можно быстрее,

– сказал он.

Он добавил, что для заключения соответствующего соглашения необходимо согласие Дональда Трампа, и напомнил, что в недавнем письме к американскому президенту также запросил лицензию на производство антибаллистических ракет Patriot.

К слову, напомним, что в мае Financial Times и CBS News писали о подготовке Украины и США к подписанию нового оборонного соглашения, которая будет предусматривать экспорт украинских технологий и совместное производство БпЛА.