Трамп имеет шанс уничтожить возможность России вести войну против Украины
- В Конгрессе США уже есть законопроект о повышении тарифов для стран, покупающих российскую нефть, но его реализация зависит от политической воли и дальнейших переговоров с Россией.
- Фесенко подчеркнул, что давление на экономику России через нефтяной экспорт является ключевым способом заставить Путина прекратить войну, хотя будут ли меры Трампа реализованы, еще неизвестно.
Не только санкции против теневого флота могут нанести сильный удар по России. Есть и другие инструменты влияния на Россию.
Об этом отметил в эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко. Он добавил, что сейчас действуют санкции, введенные еще во времена Байдена. Он начал усиливать ограничения против теневого флота только в последние месяцы своего президентства. Ранее такие санкции не применяли.
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"Сейчас ситуация противоречивая. С одной стороны, санкции несколько усилили еще при Байдене, европейцы также сделали определенные шаги против теневого флота, но этого все еще недостаточно. Однако есть возможности для дальнейшего давления", – сказал Владимир Фесенко.
Какой инструмент будет более действенным
Он добавил, что Дональд Трамп в своих последних выступлениях упомянул о возможности вторичных санкций по продаже российской нефти третьим странам. Речь идет прежде всего о Китае, Индии и Турции – основных покупателей российской нефти.
США уже использовали механизм вторичных санкций. Их применяют против компаний, а также бизнес и государственных структур, которые помогают обходить санкции. Против них могут вводить отдельные ограничения, в частности запрет на деятельность в США.
Трамп также предлагает новый инструмент – дополнительные тарифы. Этот подход уже использовали в случае с Венесуэлой: тогда он пригрозил, что страны, которые будут покупать венесуэльскую нефть, столкнутся с новыми тарифами. Такой механизм в определенной степени дал результат. Сейчас Трамп угрожает сделать то же самое в отношении российской нефти.
Он заявил, что может это сделать, но не хочет, потому что это будет слишком радикально, слишком критично и может вызвать немало трудностей. Это скорее предупреждение для Путина: мол, соглашайся на переговоры и прекращение огня в Украине, иначе будут введены вторичные санкции,
– отметил Владимир Фесенко.
Он добавил, что в Конгрессе США уже есть соответствующий законопроект. Группа республиканцев – сенаторы и конгрессмены – подготовили инициативу о повышении тарифов для стран, покупающих российскую нефть. Но законопроект – это еще не закон. Часто такие инициативы выдвигают для давления, но они остаются нереализованными.
Например, сенатор-республиканец Линдси Грэм уже не раз предлагал санкции, которые называл "адскими", но ни один из его законопроектов так и не стал законом. Здесь все зависит от Трампа.
"Потеряет ли он терпение и применит жесткие санкции против России – никто не знает. Если он примет решение не только по танкерному флоту, но и по вторичным санкциям на покупку российской нефти, это может иметь серьезные последствия. Такие шаги могут обострить ситуацию на мировом нефтяном рынке и дестабилизировать цены. Именно поэтому маловероятно, что Трамп будет спешить. Однако даже частичное усиление санкций, особенно против теневого флота, уже будет иметь значительный эффект", – сказал Фесенко.
Что может заставить Трампа пойти на этот шаг
Он добавил, что когда в начале года ввели частичные санкции против российского теневого флота, это уже привело к заметному сокращению продаж российской нефти на два месяца. Сейчас ситуация восстановилась.
Фесенко отметил, что если удастся сократить доходы России от экспорта нефти хотя бы вдвое, это подорвет ее экономическую стабильность и способность вести войну. Именно экспорт нефти является главным источником финансирования агрессии против Украины.
Давление на это слабое место – ключевой способ заставить Путина прекратить войну. Хорошо, что Трамп поднимает эту тему, но превратятся ли его слова в реальные действия – зависит от дальнейших переговоров с Россией, – подытожил Владимир Фесенко.
Он добавил, что если раздражение Трампа в отношении Путина будет расти, возможно, он таки воплотит хотя бы часть из обещанного. В таком случае это будет иметь значительный эффект.