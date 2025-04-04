Трамп имеет шанс уничтожить возможность России вести войну против Украины

Не только санкции против теневого флота могут нанести сильный удар по России. Есть и другие инструменты влияния на Россию.

Об этом отметил в эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко. Он добавил, что сейчас действуют санкции, введенные еще во времена Байдена. Он начал усиливать ограничения против теневого флота только в последние месяцы своего президентства. Ранее такие санкции не применяли.

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"Сейчас ситуация противоречивая. С одной стороны, санкции несколько усилили еще при Байдене, европейцы также сделали определенные шаги против теневого флота, но этого все еще недостаточно. Однако есть возможности для дальнейшего давления", – сказал Владимир Фесенко.

Какой инструмент будет более действенным

Он добавил, что Дональд Трамп в своих последних выступлениях упомянул о возможности вторичных санкций по продаже российской нефти третьим странам. Речь идет прежде всего о Китае, Индии и Турции – основных покупателей российской нефти.

США уже использовали механизм вторичных санкций. Их применяют против компаний, а также бизнес и государственных структур, которые помогают обходить санкции. Против них могут вводить отдельные ограничения, в частности запрет на деятельность в США.

Трамп также предлагает новый инструмент – дополнительные тарифы. Этот подход уже использовали в случае с Венесуэлой: тогда он пригрозил, что страны, которые будут покупать венесуэльскую нефть, столкнутся с новыми тарифами. Такой механизм в определенной степени дал результат. Сейчас Трамп угрожает сделать то же самое в отношении российской нефти.

Он заявил, что может это сделать, но не хочет, потому что это будет слишком радикально, слишком критично и может вызвать немало трудностей. Это скорее предупреждение для Путина: мол, соглашайся на переговоры и прекращение огня в Украине, иначе будут введены вторичные санкции,

– отметил Владимир Фесенко.

Он добавил, что в Конгрессе США уже есть соответствующий законопроект. Группа республиканцев – сенаторы и конгрессмены – подготовили инициативу о повышении тарифов для стран, покупающих российскую нефть. Но законопроект – это еще не закон. Часто такие инициативы выдвигают для давления, но они остаются нереализованными.

Например, сенатор-республиканец Линдси Грэм уже не раз предлагал санкции, которые называл "адскими", но ни один из его законопроектов так и не стал законом. Здесь все зависит от Трампа.

"Потеряет ли он терпение и применит жесткие санкции против России – никто не знает. Если он примет решение не только по танкерному флоту, но и по вторичным санкциям на покупку российской нефти, это может иметь серьезные последствия. Такие шаги могут обострить ситуацию на мировом нефтяном рынке и дестабилизировать цены. Именно поэтому маловероятно, что Трамп будет спешить. Однако даже частичное усиление санкций, особенно против теневого флота, уже будет иметь значительный эффект", – сказал Фесенко.

Что может заставить Трампа пойти на этот шаг

Он добавил, что когда в начале года ввели частичные санкции против российского теневого флота, это уже привело к заметному сокращению продаж российской нефти на два месяца. Сейчас ситуация восстановилась.

Фесенко отметил, что если удастся сократить доходы России от экспорта нефти хотя бы вдвое, это подорвет ее экономическую стабильность и способность вести войну. Именно экспорт нефти является главным источником финансирования агрессии против Украины.

Давление на это слабое место – ключевой способ заставить Путина прекратить войну. Хорошо, что Трамп поднимает эту тему, но превратятся ли его слова в реальные действия – зависит от дальнейших переговоров с Россией, – подытожил Владимир Фесенко.

Он добавил, что если раздражение Трампа в отношении Путина будет расти, возможно, он таки воплотит хотя бы часть из обещанного. В таком случае это будет иметь значительный эффект.