Про це зазначив в ефірі 24 Каналу політолог Володимир Фесенко. Він додав, що нині діють санкції, запроваджені ще за часів Байдена. Він почав посилювати обмеження проти тіньового флоту лише в останні місяці свого президентства. Раніше такі санкції не застосовували.

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"Зараз ситуація суперечлива. З одного боку, санкції дещо посилили ще при Байдені, європейці також зробили певні кроки проти тіньового флоту, але цього все ще недостатньо. Однак є можливості для подальшого тиску", – сказав Володимир Фесенко.

Який інструмент буде більш дієвим

Він додав, що Дональд Трамп у своїх останніх виступах згадав про можливість вторинних санкцій щодо продажу російської нафти третім країнам. Йдеться насамперед про Китай, Індію та Туреччину – основних покупців російської нафти.

США вже використовували механізм вторинних санкцій. Їх застосовують проти компаній, а також бізнесових і державних структур, які допомагають обходити санкції. Проти них можуть запроваджувати окремі обмеження, зокрема заборону на діяльність у США.

Трамп також пропонує новий інструмент – додаткові тарифи. Цей підхід уже використовували у випадку з Венесуелою: тоді він пригрозив, що країни, які купуватимуть венесуельську нафту, зіткнуться з новими тарифами. Такий механізм певною мірою дав результат. Зараз Трамп погрожує зробити те саме щодо російської нафти.

Він заявив, що може це зробити, але не хоче, бо це буде занадто радикально, надто критично і може спричинити чимало труднощів. Це радше попередження для Путіна: мовляв, погоджуйся на переговори та припинення вогню в Україні, інакше буде запроваджено вторинні санкції,

– зазначив Володимир Фесенко.

Він додав, що у Конгресі США вже є відповідний законопроєкт. Група республіканців – сенатори й конгресмени – підготували ініціативу про підвищення тарифів для країн, що купують російську нафту. Але законопроєкт – це ще не закон. Часто такі ініціативи висувають для тиску, але вони залишаються нереалізованими.

Наприклад, сенатор-республіканець Ліндсі Грем уже не раз пропонував санкції, які називав "пекельними", але жоден із його законопроєктів так і не став законом. Тут усе залежить від Трампа.

"Чи втратить він терпець і застосує жорсткі санкції проти Росії – ніхто не знає. Якщо він ухвалить рішення не лише щодо танкерного флоту, а й щодо вторинних санкцій на купівлю російської нафти, це може мати серйозні наслідки. Такі кроки можуть загострити ситуацію на світовому нафтовому ринку та дестабілізувати ціни. Саме тому малоймовірно, що Трамп поспішатиме. Проте навіть часткове посилення санкцій, особливо проти тіньового флоту, вже матиме значний ефект", – сказав Фесенко.

Що може змусити Трампа піти на цей крок

Він додав, що коли на початку року запровадили часткові санкції проти російського тіньового флоту, це вже призвело до помітного скорочення продажів російської нафти на два місяці. Зараз ситуація відновилася.

Фесенко наголосив, що якщо вдасться скоротити доходи Росії від експорту нафти хоча б удвічі, це підірве її економічну стабільність і здатність вести війну. Саме експорт нафти є головним джерелом фінансування агресії проти України.

Тиск на це слабке місце – ключовий спосіб змусити Путіна припинити війну. Добре, що Трамп порушує цю тему, але чи перетворяться його слова на реальні дії – залежить від подальших переговорів із Росією, – підсумував Володимир Фесенко.

Він додав, що якщо роздратування Трампа щодо Путіна зростатиме, можливо, він таки втілить хоча б частину з обіцяного. У такому разі це матиме значний ефект.