Трамп интересно отреагировал на прокол Уолтца с соцсетью Signal

Топ-чиновники США обсуждали секретную информацию через Signal. Это стало известно, когда в чат случайно добавили главного редактора The Atlantic. Трампа попросили оценить разгильдяйство его подчиненных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Что сказал Трамп о скандале с Signal

Майк Уолц является советником Трампа по национальной безопасности. Но Трамп не осуждает его.

Майк Уолц усвоил урок, и он хороший человек,

– высказался президент США.

На вопрос о том, как журналист Джеффри Голдберг попал в секретный чат, Трамп ответил сбивчиво. Мол, у одного из людей Уолца был номер Голдберга.

Трамп не потерял доверия к своей команде. Более того, сказал, что это "единственный сбой за два месяца, и то несерьезный".

Источники СМИ утверждают, что Трамп и Уолц обсудили инцидент, но Уолц не выступал с заявлениями.

Интересно! Некоторые издания написали, что Уолца могут уволить. Но 25 марта он будет говорить с "российскими коллегами".

Когда лидера США впервые попросили прокомментировать скандал, он заявил, что ничего не знает об этом. И раскритиковал The Atlantic, назвав его "журналом, который прекращает работу".

В Белом доме и Пентагоне тоже утверждают, что никакой чувствительной информации не было в переписке. Пит Хэгсет, который был среди участников чата, отрицает утечку и ругает журналиста.

Сам Джеффри Голдберг сначала подумал, что чат фейковый и его репутации хотят навредить. Но когда чиновники писали о Йемене, а параллельно с тем в стране раздавались взрывы, стало ясно, что безопасность в США оставляет желать лучшего. Демократы шокированы этим и требуют объяснений.