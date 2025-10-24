Кто заставил Трампа резко изменить отношение к Путину: Bloomberg раскрыл имя политика
- Дональд Трамп изменил свою позицию в отношении России под влиянием одного из своих чиновников.
- Именно он донес до президента США, что Кремль желает продолжать войну.
В течение нескольких месяцев Дональд Трамп отказывался вводить новые санкции против России, надеясь достичь договоренности с Владимиром Путиным о мире в Украине. Однако на этой неделе президент США резко изменил курс и объявил первые прямые санкции против Москвы в своем втором президентском сроке.
На решение Дональда Трампа повлиял госсекретарь Марко Рубио. Последний после телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым 20 октября убедился, что Кремль не желает мира и хочет продолжить войну, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Начнется второй этап унижения Путина: политтехнолог предположил шаги Трампа
Как Рубио подтолкнул Трампа к решительным действиям против России?
Рубио сыграл ключевую роль в изменении политики администрации, что показывает: его влияние и полномочия как главного дипломата США растут.
Позиция госсекретаря контрастирует с более покладистым подходом к России, который отстаивает близкий друг президента, специальный посланник Стив Уиткофф.
Считается, что именно переговоры Уиткоффа с Путиным и российскими высокопоставленными чиновниками перед саммитом в Аляске привели к недоразумению. Тогда у американцев сложилось впечатление, что Москва готова на уступки, которых на самом деле не планировала.
Саммит в августе оказался напряженным. Путин настаивал на переговорах по украинским территориям, чем разозлил Трампа, который едва не покинул зал.
На этот раз подготовку переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина возглавил Рубио.
Напомним, что 16 октября Дональд Трамп согласился снова встретиться с Путиным в Будапеште после длительного телефонного разговора. В Кремле были уверены, что президент США согласился с их требованием, чтобы Киев отказался от остальной части Донбасса в обмен на минимальные уступки со стороны Москвы.
Но уже на следующий день, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Дональд Трамп повторил, что выступает только за прекращение огня вдоль нынешней линии фронта – идеи, которую Москва ранее отвергала.
Об этом разногласии Лавров упомянул в разговоре с Рубио в понедельник. На тот момент подготовка к саммиту фактически сорвалась.
Издание отмечает, что активное участие Марка Рубио в переговорах стало облегчением для многих европейских дипломатов, которые опасались, что под руководством Уиткоффа США могут слишком приблизиться к российской позиции, давя на Украину с требованием принять условия Москвы.
Так, после того, как стало понятно, что Россия не отказалась от своих максималистских требований, Трамп объявил, что саммит с Путиным в Будапеште отменен. А позже объявил санкции против крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефти" и "Лукойла".
Марко Рубио, впрочем, не исключил дальнейших контактов с Москвой. "Президент неоднократно говорил в последние месяцы: если не будет прогресса в мирных переговорах, ему придется действовать. И сегодня – именно тот день, когда он решил действовать", – прокомментировал санкции госсекретарь.
Между тем пресс-секретарь Белого дома Анна Келли опровергла утверждение, что именно Рубио инициировал изменение курса. "Президент Трамп всегда сам возглавляет внешнюю политику, а такие чиновники, как госсекретарь Рубио и спецпосланник Уиткофф, работают как единая команда, воплощая его видение "Америка прежде всего", – сказала она.
Что известно о сорванном саммите Трампа и Путина?
- После разговора 16 октября Трамп и Путин решили встретиться в Будапеште в ближайшие недели. Эта беседа изменила риторику президента США. Он снова поставил под сомнение способность Украины победить и отказался ей предоставить "Томагавки".
- По данным СМИ, во время разговора Владимир Путин выдвинул требование для "мирного соглашения" с Украиной – обмен Донбасса на частично оккупированные территории Запорожья и Херсонщины.
- Зато Дональд Трамп призвал Россию и Украину прекратить огонь на линии соприкосновения, а после этого – решать территориальные вопросы.
- В Кремле отвергли предложение Трампа. Там также опровергли, что якобы готовы уступить территории в Херсонской и Запорожской областях.
- 22 октября Россия массированно атаковала Украину. В частности, вражеский беспилотник попал по частному детскому саду в Харькове. По данным CNN, именно эта атака заставила Трампа отменить встречу с Путиным.