Кто заставил Трампа резко изменить отношение к Путину: Bloomberg раскрыл имя политика

В течение нескольких месяцев Дональд Трамп отказывался вводить новые санкции против России, надеясь достичь договоренности с Владимиром Путиным о мире в Украине. Однако на этой неделе президент США резко изменил курс и объявил первые прямые санкции против Москвы в своем втором президентском сроке.

На решение Дональда Трампа повлиял госсекретарь Марко Рубио. Последний после телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым 20 октября убедился, что Кремль не желает мира и хочет продолжить войну, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Как Рубио подтолкнул Трампа к решительным действиям против России?

Рубио сыграл ключевую роль в изменении политики администрации, что показывает: его влияние и полномочия как главного дипломата США растут.

Позиция госсекретаря контрастирует с более покладистым подходом к России, который отстаивает близкий друг президента, специальный посланник Стив Уиткофф.

Считается, что именно переговоры Уиткоффа с Путиным и российскими высокопоставленными чиновниками перед саммитом в Аляске привели к недоразумению. Тогда у американцев сложилось впечатление, что Москва готова на уступки, которых на самом деле не планировала.

Саммит в августе оказался напряженным. Путин настаивал на переговорах по украинским территориям, чем разозлил Трампа, который едва не покинул зал.

На этот раз подготовку переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина возглавил Рубио.

Напомним, что 16 октября Дональд Трамп согласился снова встретиться с Путиным в Будапеште после длительного телефонного разговора. В Кремле были уверены, что президент США согласился с их требованием, чтобы Киев отказался от остальной части Донбасса в обмен на минимальные уступки со стороны Москвы.

Но уже на следующий день, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Дональд Трамп повторил, что выступает только за прекращение огня вдоль нынешней линии фронта – идеи, которую Москва ранее отвергала.

Об этом разногласии Лавров упомянул в разговоре с Рубио в понедельник. На тот момент подготовка к саммиту фактически сорвалась.

Издание отмечает, что активное участие Марка Рубио в переговорах стало облегчением для многих европейских дипломатов, которые опасались, что под руководством Уиткоффа США могут слишком приблизиться к российской позиции, давя на Украину с требованием принять условия Москвы.

Так, после того, как стало понятно, что Россия не отказалась от своих максималистских требований, Трамп объявил, что саммит с Путиным в Будапеште отменен. А позже объявил санкции против крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефти" и "Лукойла".

Марко Рубио, впрочем, не исключил дальнейших контактов с Москвой. "Президент неоднократно говорил в последние месяцы: если не будет прогресса в мирных переговорах, ему придется действовать. И сегодня – именно тот день, когда он решил действовать", – прокомментировал санкции госсекретарь.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Анна Келли опровергла утверждение, что именно Рубио инициировал изменение курса. "Президент Трамп всегда сам возглавляет внешнюю политику, а такие чиновники, как госсекретарь Рубио и спецпосланник Уиткофф, работают как единая команда, воплощая его видение "Америка прежде всего", – сказала она.

Что известно о сорванном саммите Трампа и Путина?