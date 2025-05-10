В ЕС заявили об осознании Трампом необходимости давления на Путина

Президент США Дональд Трамп осознал, какую политику нужно вести в отношении российского диктатора Владимира Путина, видя возможность прогресса только в случае давления на Москву.

Соответствующее заявление в субботу, 10 мая, сделал министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для Общественного.

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Как изменилась позиция Трампа

После "перемирия" на Пасху, которое Россия нарушала, Москва объявила о трехдневном прекращении огня 8 мая, которого также не придерживалась. Комментируя это, европейский министр назвал оба заявления маркетинговой операцией.

Жан-Ноэль Барро считает, что для России такие действия являются попыткой убедить американскую сторону в якобы готовности Москвы к согласованию на режим прекращения огня, однако такая политика России, по его мнению, ни на кого не действует.

Из заявлений президента Трампа вчера вечером стало ясно, что он понял: если на Путина не оказывать давления, он не согласится на настоящие мирные переговоры,

– заявил министр.

Напомним, недавно Дональд Трамп призвал Украину и Россию прекратить огонь на 30 дней и пригрозил санкциями в случае нарушения этого режима. Он также пообещал способствовать миру и быстрому завершению войны.