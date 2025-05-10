Однако важно понимать, что Вашингтон пока не стремится к справедливому миру, а хочет только остановить войну. Подробнее 24 Каналу рассказала эксперт Центра новых евразийских исследований Екатерина Глод.

Смотрите также NYT: Политика Трампа способствовала росту жертв среди гражданских в Украине

США начинают больше прислушиваться к позиции Украины

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты Америки уделяют большое внимание войне в Украине. Впоследствии президент Дональд Трамп выразил сомнения относительно возможности решения конфликта и предположил, что им, возможно, придется выйти из переговорного процесса.

По словам Екатерины Глод, это свидетельствует о том, что администрация Трампа понимает: ситуация зашла в "тупик". Они не ожидали, что война России против Украины затянется настолько надолго и окажется такой сложной для решения. В значительной степени это связано с тем, что Вашингтон ранее использовал пророссийские нарративы и не до конца понимал глубинные причины этого "кризиса".

Однако со временем стало очевидно, что именно Россия – а не Украина – не готова идти на компромиссы. Если раньше казалось, что тормозом в переговорах является украинская сторона во главе с президентом Владимиром Зеленским, то теперь в команде Трампа все больше понимают, что настоящим препятствием является российский диктатор Владимир Путин.

В США возникло желание слушать Украину больше и понимать ее позицию лучше,

– отметила эксперт Центра новых евразийских исследований.

Хотя главной целью администрации Трампа остается не справедливый мир, а прекращение боевых действий. Однако такая ситуация заставляет США больше учитывать украинские инициативы и использовать инструменты, которые ранее предлагала украинская сторона.

Заметим, европейские лидеры посетили Киев для участия в международных встречах в рамках "коалиции решительных". Во время этого президент Франции Эммануэль Макрон призвал Украину и Россию к прямым переговорам.