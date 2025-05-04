С февраля 2025 года, когда начались переговоры, российские ракетные и дроновые удары, а также боевые действия на передовой привели к значительно большему количеству погибших среди мирного населения, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили представители ООН, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Мирные переговоры на фоне кровавых обстрелов

Россия начала интенсивнее обстреливать города – только в прошлом месяце были поражены детская площадка, пешеходы в на переполненном тротуаре и жилую многоэтажку. На фронте захватчики активизировали новые наступления – на севере, востоке и юге.

Аналитики отмечают, что увеличение насилия во время переговоров о прекращении огня не является необычным. Когда продолжаются переговоры, стороны конфликта часто пытаются получить преимущество перед возможным прекращением боевых действий. Это приводит к росту количества жертв, особенно в Украине, где массированные атаки перегружают системы ПВО.

Темп атак ракетами и дронами со стороны России вырос после звонков Трампа Путину в феврале. За следующие 30 дней страна-агрессор выпустила 4694 ракеты и дроны, тогда как за 30 дней до того – 1873.

Аналитики говорят, что рост атак не обязательно связан с переговорами – Россия месяцами накапливала дроны, чтобы ударить ими.

Однако, по словам экспертов, российская тактика изменилась: теперь вместо многочисленных ударов по разным регионам они концентрируются на массированной бомбардировке одного города или поселка за ночь.

ООН зафиксировала более 2 641 убитого или раненого гражданского в первые три месяца этого года. Это на 900 человек больше, чем за тот же период прошлого года.

Уровень гибели гражданских вырос еще больше в апреле, когда американские переговорщики проводили отдельные встречи с украинскими и российскими чиновниками. За первые 24 дня апреля было убито или ранено 848 гражданских лиц – на 46% больше, чем за тот же период прошлого года.

Среди ударов в апреле :

Из-за атак в этом году около 40 000 украинцев были вынуждены покинуть свои дома. В общем война переместила уже 10,7 миллионов человек внутри страны.