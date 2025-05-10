Проте важливо розуміти, що Вашингтон наразі не прагне справедливого миру, а хоче лише зупинити війну. Детальніше 24 Каналу розповіла експертка Центру нових євразійських досліджень Катерина Глод.

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США починають більше прислухатися до позиції України

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки приділяють велику увагу війні в Україні. Згодом президент Дональд Трамп висловив сумніви щодо можливості розв'язання конфлікту та припустив, що їм, можливо, доведеться вийти з переговорного процесу.

За словами Катерини Глод, це свідчить про те, що адміністрація Трампа розуміє: ситуація зайшла у "глухий кут". Вони не очікували, що війна Росії проти України затягнеться настільки надовго та виявиться такою складною для розв'язання. Значною мірою це пов'язано з тим, що Вашингтон раніше використовував проросійські наративи та не до кінця розумів глибинні причини цієї "кризи".

Однак з часом стало очевидно, що саме Росія – а не Україна – не готова йти на компроміси. Якщо раніше здавалося, що гальмом у перемовинах є українська сторона на чолі з президентом Володимиром Зеленським, то тепер у команді Трампа дедалі більше розуміють, що справжньою перешкодою є російський диктатор Владімір Путін.

У США виникло бажання слухати Україну більше і розуміти її позицію краще,

– наголосила експертка Центру нових євразійських досліджень.

Хоча головною метою адміністрації Трампа залишається не справедливий мир, а припинення бойових дій. Однак така ситуація змушує США більше зважати на українські ініціативи та використовувати інструменти, які раніше пропонувала українська сторона.

Зауважимо, європейські лідери відвідали Київ для участі в міжнародних зустрічах у рамках "коаліції рішучих". Під час цього президент Франції Еммануель Макрон закликав Україну та Росію до прямих переговорів.