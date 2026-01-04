Первая – Венесуэла: политолог раскрыл, через какие 3 страны Трамп может "покорить" Китай

После успешно проведённой операции по задержанию Мадуро в Венесуэле Трамп может переключиться на то, чтобы лишить Китай других рычагов влияния в мире. Для этого президенту США нужно заняться еще 2 странами.

Политолог Олег Постернак рассказал 24 Каналу, что есть 2 сценария того, какую роль в венесуэльской операции сыграл Китай. Первый – США договорились об этом с Китаем. Второй – Китай ничего не знал.

Мог ли Китай помочь Венесуэле?

Постернак отметил, что Китай ничего не может сделать, ведь Венесуэла далеко. Понятно, что Китай покупал венесуэльскую нефть, но для Пекина сейчас некритично переориентировать нефтяные потоки, ведь есть Иран.

А вот потеря Ирана для Китая будет критической. У Трампа в апреле очень важная встреча с Си после предыдущей в Южной Корее. Трамп хотел бы приехать в Пекин с 3 картами в своем кармане. Первая – это венесуэльская, она у него уже есть, только надо завершить политические изменения в Венесуэле,

– отметил политолог.

Он продолжил, что вторая карта – это российская. Трамп максимально пытается закрыть ее до апреля через мирную программу Виткоффа – Кушнера. Третья карта – это иранская. В Иране сейчас происходят масштабные протесты.

Что может ждать Иран?

По словам политолога, протесты в Иране уже гораздо масштабнее, чем предыдущие. Они не из-за иранкской девушки, которая погибла от рук стражей корпуса исламской революции. Здесь уже звучат политические лозунги, и главной причиной стало повышение цен на продукты и товары.

"На самом деле, там звучат политические лозунги. И это не только история Тегерана. Почти во всех городах и провинциях уже происходят столкновения. Трамп дал четкое указание о том, что смерть протестующих приведет к вмешательству США", – подчеркнул Постернак.

Он добавил, если у Трампа будет третья иранская карта, то у Пекина проблемы. Проблемы со статусом великой державы и геополитическим инструментарием влияния. Если иранский режим упадет, то это будет иметь колоссальные последствия для всего мира, в частности, для России, которая является принципиальным военным союзником Ирана.

