Трамп выдвинул Путину новый дедлай для завершения войны – 10 дней. По его завершению президент США может сильно ударить по России.

Политолог Игорь Рейтерович высказал 24 Каналу мнение, что Путин проигнорирует 10 дней Трампа.

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Что может сделать Трамп?

Рейтерович рассказал, что Трампу надо будет что-то вводить. Он странно сказал о том, что его санкции могут подействовать, а могут не подействовать. Это типичный Трамп, которому главное сказать. Если не получится, он потом сможет апеллировать к общественности, мол, мы сделали все, что от нас требовали, но к сожалению, не получилось, поэтому вопрос не к нам.

С другой стороны, если через 10 дней Трамп что-то введет, оно подействует не быстро. Россия в это время продолжит нападения на Украину. Мне кажется, что тогда давление на Трампа будет усиливаться и в США, и в мире в целом, потому что он не слишком эффективно решает ситуацию и помогает войну закончить,

– отметил политолог.

Он продолжил, что это не плохая история, и она может ударить по россиянам, но если к ней присоединится Китай. Если Китай прекратит так активно торговать непосредственно с Россией. Надо посмотреть на то, насколько меры Трампа будут эффективными и как будет формироваться мировое мнение о действиях США.

"Остается, конечно, вариант, что Трамп это сделает, а потом скажет, что сделал все, что смог и умывает руки. Однако он глубоко влез в эту историю, к тому же личностно. Он полгода всем рассказывал, что Путин его сильно уважает, что с Путиным у него хорошие отношения, но потом заявил, что Путин ему не ответил и это позор", – заметил Рейтерович.

По его словам, Трампу надо определиться, или Путин его уважает или презирает. Когда до Трампа это дойдет, тогда он может начать действовать иначе, даже более радикально в отношении России. Сейчас надо ждать 10 дней, выдерживать паузу, , правда осенью в США уже начнется подготовка к выборам, что будет давить на Трампа.

Что было бы идеально для Трампа?

Как отметил Рейтерович, для Трампа идеальным вариантом сейчас в контексте решения российско-украинской войны был бы сценарий, по которому устанавливается серьезное основательное перемирие. На фоне него Трамп может сказать, что мы, как минимум, прекратили горячую фазу, людей больше не убивают, а дальше может продолжаться мирный процесс определенное время.

Для Трампа этого было бы достаточно. Он неоднократно на это намекал россиянам. Украина с США пришли к согласию по этому поводу. Украина сейчас тоже активно продвигает тему перемирия. Трамп воспринял бы это как должное. Однако это требует определенных шагов со стороны России,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что Россия эти шаги делать не планирует. Возможно, Трамп еще попытается это передать россиянам закрытыми дипломатическими каналами. Пока Россия этого не сделает, ничего не изменится, и ситуация будет оставаться такой, как есть.