Політолог Ігор Рейтерович висловив 24 Каналу думку, що Путін проігнорує 10 днів Трампа.

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Що може зробити Трамп?

Рейтерович розповів, що Трампу треба буде щось запроваджувати. Він дивно сказав про те, що його санкції можуть подіяти, а можуть не подіяти. Це типовий Трамп, якому головне сказати. Якщо не вийде, він потім зможе апелювати до громадськості, мовляв, ми зробили все, що від нас вимагали, але на жаль, не вийшло, тож питання не до нас.

З іншого боку, якщо через 10 днів Трамп щось запровадить, воно подіє нешвидко. Росія в цей час продовжить напади на Україну. Мені здається, що тоді тиск на Трампа буде посилюватись і в США, й у світі загалом, бо він не надто ефективно вирішує ситуацію та допомагає війну закінчити,

– зазначив політолог.

Він продовжив, що це не погана історія, й вона може вдарити по росіянах, але якщо до неї приєднається Китай. Якщо Китай припинить так активно торгувати безпосередньо з Росією. Треба подивитись на те, наскільки заходи Трампа будуть ефективними та як буде формуватись світова думка щодо дій США.

"Залишається, звісно, варіант, що Трамп це зробить, а потім скаже, що зробив усе, що зміг і вмиває руки. Однак він глибоко вліз у цю історію, до того ж особистісно. Він пів року всім розповідав, що Путін його сильно поважає, що з Путіним у нього гарні стосунки, але потім заявив, що Путін йому не відповів і це ганьба", – зауважив Рейтерович.

За його словами, Трампу треба визначитись, чи Путін його поважає чи зневажає. Коли до Трампа це дійде, тоді він може почати діяти інакше, навіть більш радикально щодо Росії. Наразі треба чекати 10 днів, витримувати паузу, , щоправда восени в США вже почнеться підготовка до виборів, що тиснутиме на Трампа.

Що було б ідеально для Трампа?

Як зазначив Рейтерович, для Трампа ідеальним варіантом зараз у контексті вирішення російсько-української війни був би сценарій, за яким встановлюється серйозне грунтовне перемир'я. На тлі нього Трамп може сказати, що ми, як мінімум, припинили гарячу фазу, людей більше не вбивають, а далі може тривати мирний процес певний час.

Для Трампа цього було б достатньо. Він неодноразово на це натякав росіянам. Україна зі США дійшли згоди щодо цього. Україна зараз теж активно просуває тему перемир'я. Трамп сприйняв би це як належне. Однак це потребує певних кроків з боку Росії,

– наголосив політолог.

Він додав, що Росія ці кроки робити не планує. Можливо, Трамп ще спробує це передати росіянам закритими дипломатичними каналами. Поки Росія цього не зробить, нічого не зміниться, й ситуація буде залишатись такою, як є.