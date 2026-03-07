Трамп может ввести войска США в Иран, – СМИ

Совместная американо-израильская военная операция в Иране может выйти за пределы чисто воздушных ударов. Дональд Трамп рассматривает развертывание войск США в стране.

Об этом стало известно телеканалу NBC News. Там со ссылкой на источники утверждают, что тема ввода войск поднималась в разговорах главы Белого дома с окружением.

Планирует ли Трамп сухопутную операцию в Иране?

Американский президент во время частных разговоров с советниками и представителями Республиканской партии за пределами Белого дома обсуждал возможность размещения американских наземных войск. В этих дискуссиях он также описывал свое видение послевоенного Ирана.

Страна в его представлении должна оставаться со строго контролируемыми запасами урана. Речь идет также о важности сотрудничества между США и новой иранской властью в сфере добычи нефти, подобно отношениям Вашингтона с Венесуэлой.

По словам собеседников, речь шла не о масштабном вторжении США на территорию Ирана, а о потенциальном размещении ограниченного контингента американских военных для выполнения конкретных стратегических задач.

В то же время, по их словам, никаких окончательных решений или распоряжений о введении войск Трамп не принимал.

Кстати, политолог Олег Саакян в комментарии для 24 Канала объяснил, что объекты нефтедобычи, нефтеперерабатывающие заводы и ключевая энергетическая инфраструктура Ирана остаются вне зоны ударов США и Израиля. По его словам, атаки именно на эти сектора воспринимались бы Пекином как пересечение "красной линии", что заставило бы Китай перейти к гораздо более активной и жесткой позиции.

Со своей стороны пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что информация основывается на предположениях анонимных источников, которые не входят в команду национальной безопасности президента и не участвовали в этих обсуждениях.

Какова роль Украины и России в противостоянии на Ближнем Востоке?