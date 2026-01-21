Укр Рус
Геополитика Америка Трамп назвал Кавказ "территорией Путина"
21 января, 18:02
Трамп назвал Кавказ "территорией Путина"

Сергей Попович
Основні тези
  • Трамп назвал Кавказ "территорией Путина" во время речи в Белом доме.
  • Путин якобы выразил восхищение дипломатическим успехом США в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Трамп прокомментировал свой разговор с Путиным накануне. В контексте мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном он назвал Кавказ "территорией Путина".

Об этом Трамп рассказал во время своей речи в Белом доме во вторник, 20 января, сообщает Clash Report.

Как Путин и Трамп говорили о Гренландии?

В разговоре с Путиным Трамп в частности поднял тему мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Путин якобы восторженно прокомментировал дипломатический успех США в регионе.

Путин сказал мне: "Я не могу поверить, что ты закончил эту войну, я работал над этим 10 лет". Потому что это его территория,
– сказал Трамп.

Трамп вспомнил свой разговор с Путиным и во время своей речи в Давосе

  • В своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января Трамп сказал, что говорил накануне с Путиным об Армении и Азербайджане.

  • По словам Трампа Путин сказал ему: "Я не верю, что ты уладил конфликт. Я работаю над этим десять лет, а ты сделал это буквально за день".