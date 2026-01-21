Трамп назвал Кавказ "территорией Путина"

Трамп прокомментировал свой разговор с Путиным накануне. В контексте мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном он назвал Кавказ "территорией Путина".

Об этом Трамп рассказал во время своей речи в Белом доме во вторник, 20 января, сообщает Clash Report.

Как Путин и Трамп говорили о Гренландии?

В разговоре с Путиным Трамп в частности поднял тему мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Путин якобы восторженно прокомментировал дипломатический успех США в регионе.

Путин сказал мне: "Я не могу поверить, что ты закончил эту войну, я работал над этим 10 лет". Потому что это его территория,

– сказал Трамп.

Трамп вспомнил свой разговор с Путиным и во время своей речи в Давосе