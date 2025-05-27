С Путиным что-то не так, – The Times выяснило, почему могла измениться психика президента России

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина "сумасшедшим" после массированных ударов по Украине. Он признал, что российский диктатор ведет войну из-за проблем с психикой. О том, что состояние Путина ухудшилось говорят и некоторые факты.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Times. Изменения в психике президента России начали замечать еще в 2022 году.

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Что изменилось в психологическом состоянии Путина

Реагируя на недавние атаки по Украине Дональд Трамп сказал, что Путин "полностью сошел с ума". Хотя ранее американский лидер более благосклонно относился к диктатору. В России это высказывание Трампа хотели скрыть, но психические нарушения Владимира Путина и так становятся все более заметными.

Эксперты считают, что проблемы с психикой Путина начались во время пандемии, когда президент России находился в изоляции. Тогда мировые лидеры не прекращали свои выступления и были публичными, а российский диктатор на время исчез. Около двух лет он жил в резиденции в Ново-Огарево под Москвой и избегал контактов.

Такие ограничения позволяли Путину общаться только с силовиками во главе с Николаем Патрушевым, который делал заявления о вторжении США, браки с животными в Европе и распространял другие бессмысленные нарративы.

Поэтому диктатор Путин был в информационном вакууме, а усугубляли проблемы изоляция и паранойя. Российский президент потерял здравомыслие, которое было у него раньше.

Политический аналитик Аббас Галлямов, реагируя на такие изменения в поведении Путина отметил, что "когда человек теряет самоконтроль – это плохо заканчивается".

В США ранее заметили сумасшествие российского диктатора

В феврале 2022 года Марко Рубио после вторжения в Украину заметил, что президент России изменился, ведь делает такие вещи. Сейчас же его слова воспринимаются уже не как предупреждение, а как истина.

С Путиным что-то не так,

– писал он в соцсетях.

Сейчас ужас действий Владимира Путина оценивает и президент США. Он отметил, что диктатор убивает множество людей в Украине и наносит удары по ее территории без причин.

К слову, в Сенате США сильно поддерживают законопроект о санкциях авторства Линдси Грэма, предусматривающий жестокие ограничения против России, если Путин не будет двигаться к миру. За него готовы голосовать как республиканцы, так и демократы. Некоторые из Сената готовы даже не ждать разрешения от президента Трампа и вынести документ на голосование.