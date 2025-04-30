Трамп назвал встречу с Зеленским "моментом утешения" и вспомнил о Путине

Президент США Дональд Трамп высказался о своей встрече с украинским главой государства Владимиром Зеленским. Политики общались 26 апреля перед похоронами Папы Римского.

Американский лидер заявил, что этот разговор был "моментом утешения". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Что сказал Трамп о разговоре с Зеленским

По словам президента США, момент встречи с Зеленским в определенном смысле был моментом утешения, поскольку огромное количество людей погибает.

Много людей погибает. Их убивают, и мне очень плохо из-за этого,

– сказал Трамп.

Отметим, что после этой встречи в своих соцсетях он также вспомнил о российском диктаторе Владимире Путине, который начал эту захватническую войну против Украины. Американский лидер считает, что у него не было никаких причин для того, чтобы стрелять ракетами по гражданским районам украинских городов и сел в течение нескольких последних дней.