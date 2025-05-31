Трамп назвал Зеленского "упрямым" и отреагировал на российские удары по Украине
- Трамп назвал Зеленского и Путина упрямыми во время разговора с журналистами.
- Он выразил удивление и разочарование массированными российскими ударами по Украине.
- Трамп ушел от ответа на вопрос о том, ли Путин "хороший парень", но ранее назвал его "сумасшедшим".
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован действиями России. Он считает, что российский диктатор Владимир Путин упрямый.
Однако таким же, по мнению американского лидера, является и украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа во время разговора с журналистами в Белом доме.
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Что сказал Трамп о Путине и Зеленском
Один из журналистов во время общения с Трампом в Белом доме заметил, что команда президента США "имеет дело с очень упрямым Владимиром Путиным". На что Трамп ответил: "А еще с очень упрямым Зеленским".
Однако, после этого он заявил, что удивлен действиями России в отношении Украины, а именно массированными ударами, которые Москва нанесла по украинским городам и селам в минувшие выходные в тот момент, как продолжается переговорный процесс между российской и украинской сторонами.
Я увидел вещи, которые меня очень удивили: ракеты, которыми обстреливают такие города, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, были очень близки к завершению. Мы собирались решить проблему, а потом вдруг начался ракетный обстрел. Я очень разочарован этим,
– заявил Трамп.
В то же время, когда его спросили, "хороший парень Путин или плохой", американский лидер ушел от ответа.
Однако стоит отметить, что ранее Трамп отреагировал на обстрелы Украины и назвал Путина "сумасшедшим". Он также добавил, что имел хорошие отношения с главой Кремля, но сейчас с ним "что-то случилось".