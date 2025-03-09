Он брал американские деньги, как конфеты у ребенка, Трамп назвал Зеленского "неблагодарным"

Президент США Дональд Трамп в очередной раз прибегнул к оскорблениям в сторону украинского президента Владимира Зеленского, выразив сомнение в том, что он благодарен Вашингтону за помощь.

Такое мнение американский президент высказал в интервью для Fox News в воскресенье, 9 марта, передает 24 Канал.

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Что заявил Трамп о Зеленском

Американский президент сказал, что не считает Владимира Зеленского благодарным. По его словам, украинский лидер "брал американские деньги, как конфеты у ребенка". Дональд Трамп снова заговорил о 350 миллиардах долларов, которые Джо Байден якобы предоставил Украине.

Байден никогда не должен был выделять эти 350 миллиардов долларов. Он должен был уравнять взносы с Европой. Все, что ему нужно было сделать, это сказать: вы должны вкладывать столько же, сколько и мы. Они дают 100, а мы – 350, и они в большей опасности – между нами целый океан,

– заявил он.

К слову, в этом же интервью он заявил, что Украина может не выжить "в любом случае" – с военной помощью от США или без нее. Дональд Трамп также подчеркнул, что война с Россией не должна была произойти, но теперь все "застряли в этом беспорядке".