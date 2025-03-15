Трамп назвал "больными дегенератами" СМИ, которые написали, что Виткофф ждал Путина 9 часов

Президент США Дональд Трамп обозвал СМИ, которые написали, что его спецпосланник Стив Уиткофф ждал встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве 9 часов.

Он назвал таких журналистов "больными дегенератами". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Truth Social в субботу, 15 марта.

Смотрите также Зеленский ответил, известны ли Киеву детали переговоров Виткоффа в Москве

Как Трамп раскритиковал сообщения СМИ

СМИ, в частности Sky News, сообщали, что спецпосланник Дональда Трампа Уиткофф прибыл в Москву с официальным визитом, который длился чуть более 12 часов. Впрочем, значительную часть этого времени – по меньшей мере 8 часов – он провел в ожидании встречи в Кремле.

Комментируя соответствующие сообщения, Дональд Трамп назвал их "фейковыми". Он опроверг вышеупомянутую информацию, отметив, что его представителю якобы вообще не пришлось ждать встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Прошлой ночью я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил моего высокоуважаемого посла и специального посланника Стива Уиткоффа ждать более девяти часов, хотя на самом деле ожидания не было вообще", – написал президент США.

По его словам, другие встречи с остальными российскими представителями в Москве состоялись и, по мнению Трампа, они были продуктивными, хоть и "заняли некоторое время". Также он выразил надежду на то, что все признаки свидетельствуют о положительном движении.

Подытоживая, не было ни одного девятичасового ожидания или любого ожидания вообще! Единственная причина, почему они придумали эту историю, – это попытаться унизить, потому что они больные дегенераты, которые должны начать правильно сообщать новости. Из-за этого они потеряли свой рейтинг, свою аудиторию, уважение,

– заявил Трамп.

Интересно, что после визита министра США Скотта Бессента в Киев, Дональд Трамп обвинял Украинув том, что с ним "грубо обошлись". Он заявлял, что пока его министру финансов отказывали в подписании соглашения о полезных ископаемых, "Зеленский спал".