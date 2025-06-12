Я не чувствую себя королем, – Трамп о протестах против него

В субботу, 14 июня, в день рождения президента Дональда Трампа в 50 штатах США пройдут протесты против его политики под названием "Без королей".

Сам американский президент в комментарии журналистам в четверг, 12 июня, отреагировал на подобные планы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Как Трамп реагирует на протесты

У Дональда Трампа спросили, что он думает о том, что в субботу по всей стране запланированы протесты под названием "Без королей", имея в виду самого Трампа. Сам президент США пожаловался на свое тяжелое положение.

Как они называются? Я не чувствую себя королем. Мне приходится проходить через ад, чтобы что-то одобрили,

– заявил он.

Напомним, на день рождения Трампа в США готовятся масштабные протесты против его политики, которые охватят более 1800 городов. Митинги пройдут на фоне военного парада в Вашингтоне, который устраивает президент.

Организаторы заявили, что протесты пройдут везде, кроме Вашингтона. Это намеренное решение, чтобы сосредоточиться на контрасте и не дать администрации американского президента поводов к разжиганию конфликта.