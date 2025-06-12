Сам американський президент у коментарі журналістам у четвер, 12 червня, відреагував на подібні плани. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Як Трамп реагує на протести

У Дональда Трампа запитали, що він думає про те, що у суботу по всій країні заплановані протести під назвою "Без королів", маючи на увазі самого Трампа. Сам президент США поскаржився на своє важке становище.

Як вони називаються? Я не відчуваю себе королем. Мені доводиться проходити через пекло, щоб щось схвалили,

– заявив він.

Нагадаємо, на день народження Трампа в США готуються масштабні протести проти його політики, які охоплять понад 1800 міст. Мітинги пройдуть на тлі військового параду у Вашингтоні, який влаштовує президент.

Організатори заявили, що протести пройдуть всюди, окрім Вашингтона. Це навмисне рішення, аби зосередитися на контрасті і не дати адміністрації американського президента приводів до розпалювання конфлікту.