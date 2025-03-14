В Белом доме США уточнили, что с Путиным говорил не Трамп

Дональд Трамп сообщил о "продуктивных" переговорах с Путиным. В Белом доме объяснили, что с российским диктатором говорил именно Уиткофф.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Пришло время для "плана Б": как Трамп отреагирует на требования Путина о 30-дневном перемирии

Детали о разговоре США с Путиным

В администрации Трампа уточнили, что с Путиным общался спецпредставитель США Стив Уиткофф, а не президент США.

Путаницу вызвал предыдущий пост Трампа в соцсети, в котором он высоко оценил дискуссии с российским лидером и сказал: "Я очень просил президента Путина". Это звучало так, будто американский лидер общался с Путиным лично.

В то же время в своей заметке Трамп заявил, что "тысячи украинских военных полностью окружены российскими военными". Президент США просил российского диктатора "сохранить им жизнь".

Это заявление, кажется, основывается на информации, предоставленной Путиным. В Генштабе опровергли сообщения об окружении ВСУ. Там заявили, что такие сообщения создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров.