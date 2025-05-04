Я планирую быть президентом 8 лет, – Трамп о том, кто может быть его преемником

В марте Дональд Трамп заявил, что стремится баллотироваться на третий срок. Политик рассказал, что он даже знает, как этого можно достичь в обход Конституции США. Впрочем, теперь республиканец отказался от своих амбиций.

В интервью Meet the Press на телеканале NBC президент США четко сказал о том, что он покинет Белый дом в конце второго срока, передает 24 Канал.

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Кого Трамп видит своим преемником

Я буду президентом в течение восьми лет, буду президентом на два срока. Я всегда считал, что это очень важно,

– сказал Трамп в интервью.

Ранее политик намекал, что рассматривает возможность третьего срока, но теперь признал, что это противоречит конституционным нормам.

Несмотря на давление со стороны союзников, призывающих его баллотироваться в третий раз, президент признает правовые ограничения, в том числе 22 поправку к Конституции США, которая запрещает избираться на пост президента более двух раз.

Хотя он отрицает наличие официальных обсуждений относительно третьего срока, Трамп упомянул о "различных концепциях", в частности варианте, по которому Вэнс мог бы формально занять должность, а затем передать ее Трампу, что является юридически сомнительным.

Недавно внимание привлекли красные кепки с надписью Trump 2028, которые начали продавать Trump Organization. Несмотря на лозунг "Перепиши правила", Трамп утверждает, что не планирует оставаться на третий срок, а хочет передать эстафету другому республиканцу:

Есть много людей, которые продают кепки 2028 года. Но это не то, чем я планирую заниматься. Я хочу иметь четыре замечательных года и передать руководство кому-то – желательно великому республиканцу, который продолжит дело,

– сказал он.

Трамп назвал нескольких перспективных республиканцев, которые, по его мнению, способны продолжить курс MAGA после него. Среди них – вице-президент Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио, ставший ключевой фигурой в его второй администрации.

Трамп хвалил Венса, но не стал называть его своим преемником, хотя и признал, что Вэнс "мог бы иметь преимущество" в праймериз. Также он отметил Марко Рубио, который играет сразу несколько важных ролей в администрации – включая советника по нацбезопасности.

"Марко отличный. Есть много сильных кандидатов", - сказал Трамп.

Политик не спешит делать выводы о следующих президентских выборах, считая это "слишком преждевременным".