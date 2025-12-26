Все увидели слабость Трампа: какую роль теперь может перетянуть на себя Китай

Дональд Трамп ввел против Китая довольно жесткие экономические меры, в частности, высокие тарифы. В отношении Европы президент США также ведет достаточно жесткую политику. Однако эта ситуация может обернуться против США.

Экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа рассказал 24 Каналу, как Китай и Европа могут найти общий язык по урегулированию российско-украинской войны. Он предположил, в какой ситуации тогда окажется Дональд Трамп.

К теме "Прекрасный новый мир": Трамп предлагает Китаю и России поделить сферы влияния, – Axios

Как Трамп может проиграть в геополитической игре с Китаем и Европой?

Кульпа объяснил, что Трамп пытался действовать силой против Китая, в частности, вводить тарифы, но это ни к чему не привело.

Поскольку Трамп проявил слабость, то инициатива переходит к Китаю, ведь всем понятно, что мир может быть установлен как результат сотрудничества Вашингтона с Пекином. И Китай может дать согласие остановить эту войну,

– заметил он.

Однако, по его мнению, может появиться новый фактор – давление со стороны Европы. Потому что визит Эммануэля Макрона в Пекин показал, что можно теоретически представить вариант установления мира через сотрудничество Европы и Китая.

Европа может компенсировать Китаю то, чего его лишили США, – доступ к рынкам, снятие с повестки дня политики, направленной на изоляцию Пекина.

Поскольку Трамп исключает Европу и Украину из мировых процессов, то можно предположить гипотетический вариант геополитической игры без участия Соединенных Штатов,

– отметил экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО.

Сам риск появления такого варианта, как отметил он, ставит на место Вашингтон и очень сильно ограничивает маневренность Трампа. Он так и не ввел сильные меры против России. Сейчас она получает сильные удары из-за санкций, которые были введены гораздо раньше объективного падения спроса на нефть, и атаки Украины по российской территории. Этот фактор является самым мощным.

В итоге есть ситуация, в которой хозяином этой войны является Си Цзиньпин, который, если получит достаточно сильную компенсацию, может дать согласие на то, чтобы остановить эту войну,

– подчеркнул Петр Кульпа.

Россия в геополитическом смысле ее проиграла, как считает он, и потеряла возможность влиять на что-либо. Она является заложником и вынуждена вести войну, чтобы Путин и его окружение не разорвали из-за того, что они, в частности, продают золото ниже себестоимости и имеют колониальные отношения с Китаем.

Обратите внимание! По мнению эксперта-международника Александра Демченко, на переговоры в Москве между делегациями США и России 2 декабря мог сильно повлиять Китай. Тогда стороны ни к чему не договорились, и настроение этой встречи, по словам Демченко, изменилось еще за несколько часов до ее начала. Пекин, уверен журналист, "мог сорвать значительную часть переговоров и изменил повестку дня в диалоге Москвы и Вашингтона".

Все это демонстрирует масштаб изменений, которые происходят. И Трамп, который еще недавно отмечал, что у Владимира Зеленского нет козырей, сам оказался, по словам Кульпы, под давлением игры, из которой он может быть исключен.

Как Китай может повлиять на окончание войны в Украине?