"Пришло время, и это будет сделано": Трамп обвинил Данию в бездействии в отношении угрозы России
- Трамп заявил, что США намерены устранить российскую угрозу в Гренландии, обвиняя Данию в бездействии в течение 20 лет.
- Ни Дания, ни НАТО пока не комментировали заявление Трампа.
Соединенные Штаты намерены устранить российскую угрозу в Гренландии. В то же время Трамп обвинил Данию в бездействии в течение последних 20 лет.
Об этом написал лидер США в Truth Social, передает 24 Канал.
В чем Трамп обвинил Данию?
В воскресенье, 18 января, Дональд Трамп заявил, что Штаты готовы устранить российскую угрозу в Гренландии, поскольку Дания не смогла сделать этого в течение 20 лет.
НАТО уже 20 лет повторяет Дании, что вы должны устранить российскую угрозу из Гренландии. К сожалению, Дания не смогла ничего с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано,
– написал он в соцсети.
В то же время ни Дания, ни НАТО пока это заявление не комментировали.
Трамп стремится получить Гренландию: что об этом известно?
Президент США неоднократно заявлял о желании купить остров из-за "вопроса нацбезопасности" Штатов и угрозы со стороны России и Китая.
Желание США получить контроль над Гренландией вызвало резкую реакцию в Европе. Лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Польши и Дании выступили в поддержку Копенгагена, подчеркнув, что безопасность в Арктике должна обеспечиваться совместно в рамках НАТО.
Дональд Трамп ввел тарифы против стран, которые не согласятся с аннексией Гренландии, во время круглого стола в Белом доме. Речь идет о пошлины на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.
Кроме того, начиная с 1 февраля 2026 года, из всех вышеупомянутых государств будет взиматься пошлина в размере 10% на все товары, поставляемые в Соединенные Штаты Америки.