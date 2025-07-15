С Путиным у меня еще не все кончено, но я в нем разочарован, – Трамп

Президент США прокомментировал свои отношения с российским диктатором. Трамп заявил, что разочарован Путиным, однако "еще не все закончено".

Об этом американский лидер сказал в интервью BBC, сообщает 24 Канал.

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Что заявил Трамп о Путине?

Дональд Трамп заявил, что пока не готов полностью прервать свои отношения с российским диктатором. В то же время подчеркнул, что разочарован в его поведении.

Я в нем просто разочарован, но у меня еще не все с ним кончено. 4 раза я думал, что мы с ним договорились. Но потом ты возвращаешься домой и видишь, что он просто разбомбил роддом в Киеве или что-то подобное. И я сказал себе: "Что это, черт возьми, вообще было?!"

– заявил президент США.

Корреспондент также спросил Трампа, доверяет ли он Путину. Американский лидер ответил, что почти никому не доверяет.

К слову, Институт изучения войны проанализировал последние заявления Трампа в отношении России.