Аналитики американского Института изучения войны проанализировали заявления Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

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Что говорят в ISW о заявлениях Трампа относительно России?

По мнению аналитиков ISW, Трамп действует, исходя из того, что успешные усилия США по приведению Путина за стол переговоров требуют, чтобы экономические инструменты были в сочетании с западной военной поддержкой. Это позволит Украине усилить давление на Россию на поле боя.

Американский лидер заявил, что российская экономика работает "очень плохо" и что страна-агрессор использует свои активы для войны, а не для торговли. Трамп подчеркнул, что Россия тратит деньги и людей на войну.

По оценкам Института изучения войны, потери на поле боя являются ключевым фактором экономических бед Москвы. Ведь Россия страдает от последствий увеличения и неустойчивых военных расходов, роста инфляции, значительной нехватки рабочей силы и сокращения суверенного фонда благосостояния.

Аналитики отметили, что повышение давления на российские войска на поле боя поставит под угрозу усилия Путина, направленные на то, чтобы балансировать между "маслом и оружием" и может заставить диктатора столкнуться с трудным выбором раньше, чем ему хотелось бы.

Принуждение Путина или принимать непопулярные решения, или столкнуться со сценарием, в котором Россия не может продолжать войну в нынешнем темпе, может привести Путина за стол переговоров, готового предложить уступки, чтобы закончить войну на условиях, приемлемых для Украины и Соединенных Штатов,

– отметили в ISW.

Дональд Трамп также констатировал, что Россия откладывает переговоры о прекращении войны, и что недавняя интенсификация ночных ударов беспилотниками и ракетами демонстрирует, что Москва не заинтересована в мире.

"ISW неоднократно оценивал в последние месяцы, что Кремль придерживался различных методов в рамках более широких усилий по задержке переговорного процесса и продолжения войны, чтобы обеспечить дополнительные территориальные достижения на поле боя", – отметили аналитики.