США могут контролировать Венесуэлу годами, – Трамп

Дональд Трамп рассказал СМИ о событиях в Венесуэле. Он долго хвастался успехом и говорил, что пристально следил за ходом событий. Но что будет со страной дальше, остается неясным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Как Трамп видит будущее Венесуэлы?

В разговоре с журналистами Трамп "наслаждался успехом операции". Однако не привел деталей относительно будущего Венесуэлы.

Он не сказал и того, почему признал действующего вице-президента Делси Родригес вместо лидера оппозиции Марии Мачадо. И не указал, может ли отправить в эту страну войска – как известно, США ограничились успешной операцией по захвату Мадуро, но войск не вводили.

На вопрос, сколько Америка будет руководить Венесуэлой – три месяца, шесть, год или дольше, – Трамп ответил размыто: "Я бы сказал, гораздо дольше".

А когда его спросили, как долго будет прямой контроль США за этой страной, он сказал, что время покажет.

Трамп заверил, что Рубио постоянно общается с Делси Родригес.

Интересно! СМИ не раз писали, что свергнуть режим Мадуро очень хотел Рубио – и что именно госсекретарь является архитектором операции США против Венесуэлы.

Мы будем использовать нефть и мы будем покупать нефть. Мы снизим цены на нефть и мы будем давать деньги Венесуэле, в которых она отчаянно нуждается,

– высказался лидер Соединенных Штатов.

Когда пройдут демократические выборы в Венесуэле – тоже не известно. Чтобы возродить нефтяной сектор страны, тоже понадобятся годы, считает он.

В конце Трамп сказал, что хотел бы посетить Венесуэлу: "Я думаю, что когда-то это будет безопасно".

