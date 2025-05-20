Если существенного прогресса не будет, США уступят свою роль в урегулировании Европе, – Трамп

После разговоров с Путиным и Зеленским Трамп выступил с новыми заявлениями в Белом доме. Среди прочего, заявил, что США могут уступить свою роль Европе, если существенного прогресса по Украине не будет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Дональда Трампа в Белом доме.

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Трамп о войне России против Украины

После двухчасового разговора с Путиным в понедельник, 19 мая, Дональд Трамп сказал журналистам, что, по его мнению, российский диктатор якобы "хочет мира" и "стремится завершить войну". Президент США не считает, что страна-агрессор тянет время в переговорах.

Если бы я думал, что Путину не хватает желания, я бы отошел,

– заявил американский лидер.

По усилению давления на Россию – Трамп заявил, что вводить новые санкции пока не планирует, потому что считает, что "есть шанс на прогресс".

Потому что я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если вы это сделаете, вы также можете сделать это гораздо хуже. Но может быть время, когда это произойдет,

– сказал президент США.

Также американский лидер сказал, что "рассмотрит вариант" с наращиванием поставок оружия Киеву. В то же время подчеркнул, что верит в урегулирование войны.

Трамп заявил, что США продолжат поддерживать переговоры между Россией и Украиной, впрочем, не исключил, что могут "уступить Европе".

Если существенного прогресса по Украине не будет, США уступят свою роль в урегулировании Европе,

– подчеркнул Дональд Трамп.

В то же время заявил, что США не нужно было вмешиваться. По его мнению, война в Украине "должна была оставаться проблемой Европы".

Кроме того, заявил, что через 2 – 4 недели будет готов сказать, "делает ли Украина достаточно для прекращения войны и достижения мира".

Владимира Зеленского Трамп назвал "не самым простым в общении человеком". И в очередной раз вспомнил о помощи Украине, заявив о "рекордных для иностранного государства суммах".

Также президент США также отметил, что американских солдат в Украине "абсолютно точно не будет при любом развитии событий".

Кстати, Трамп также заявил, что у него в голове есть "красная линия", когда перестанет давить на Россию и Украину. Впрочем, о чем именно идет речь, – не уточнил.