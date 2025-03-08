Почему Трамп не хочет передавать Украине даже ПВО: что он заявил

Дональд Трамп объяснил, что заморозил Украине военную помощь, в том числе поставки боеприпасов для систем ПВО, потому что он не уверен, что украинская сторона хочет договариваться о мире.

Такое заявление он высказал в пятницу во время разговора с журналистами в Белом доме, информируют в "Укринформе", пишет 24 Канал.

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Что заявил Трамп

"Потому что я должен знать, что они хотят договариваться", – отметил Трамп в ответ на вопрос, почему бы не обеспечить Украину системами ПВО.

Во-вторых, по словам лидера США, остается актуальным вопрос о финансировании помощи Украине.

"Мы даем 350 миллиардов долларов, а Европа – 100 миллиардов долларов, они (европейские страны – ред.) должны давать столько же, а то и больше, чем мы", – высказался Трамп.

Президент Соединенных Штатов отметил, что наблюдал за Европой в течение последней недели. По его словам, "это может закончиться третьей мировой войной, если мы не уладим это". В этом же контексте лидер Америки выразил мнение, что в Европе никто не знает, как закончить войну, и что только он может это сделать.

У меня всегда были хорошие отношения с Путиным. И, знаете, он хочет положить конец войне – хочет закончить ее. И я думаю, что он будет более щедрым, чем должно быть. И это очень хорошо

– отметил Трамп, несколько раз тепло отозвавшись о Путине и назвав его "Владимиром".

Трампа спросили о возможности гарантий безопасности для Украины, на что он ответил, что перед тем, как даже подумать об этом, он хочет, чтобы прежде всего произошло урегулирование.

"Потому что если меня не будет (в этом процессе – ред.), никто этого не решит", – отметил он.

Лидер США выразил убеждение, что вопрос дальнейшей безопасности – это простая составляющая, а самое сложное, по его словам, – урегулирования.

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Напомним, в Институте изучения войны опубликовали инфографику, на которой показали статистику атак с применением вражеских воздушных средств по Украине за последние месяцы. В частности, там проанализировали, сколько враг запускал ударных БпЛА и ракет по украинским городам с начала января по 7 марта.

Так, на инфографике они обозначили момент инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и заметно, что после этого атаки России стали масштабнее.