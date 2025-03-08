Таку заяву він висловив у п’ятницю під час розмови з журналістами в Білому домі, інформують в "Укрінформі", пише 24 Канал.

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Що заявив Трамп

Бо я маю знати, що вони хочуть домовлятися,

– зазначив Трамп у відповідь на запитання, чому б не забезпечити Україну системами ППО.

По-друге, за словами лідера США, залишається актуальним питання щодо фінансування допомоги нашій державі.

"Ми даємо 350 мільярдів доларів, а Європа – 100 мільярдів доларів, вони (європейські країни – ред.) повинні давати стільки ж, а то й більше, ніж ми", – висловився Трамп.

Президент Сполучених Штатів зазначив, що спостерігав за Європою впродовж останнього тижня. За його словами, "це може закінчитися третьою світовою війною, якщо ми не владнаємо це". У цьому ж контексті лідер Америки висловив думку, що в Європі ніхто не знає, як закінчити війну, і що лише він може це зробити.

У мене завжди були гарні стосунки з Путіним. І, знаєте, він хоче покласти край війні – хоче закінчити її. І я думаю, що він буде більш щедрим, ніж має бути. І це дуже добре

– зазначив Трамп, кілька разів тепло відгукнувшись про Путіна і назвавши його "Владіміром".

Трампа запитали про можливість гарантій безпеки для України, на що він відповів, що перед тим, як навіть подумати про це, він хоче, щоб насамперед відбулося врегулювання.

"Бо якщо мене не буде (в цьому процесі – ред.), ніхто цього не вирішить", – зазначив він.

Лідер США висловив переконання, що питання подальшої безпеки – це простіша складова, а найскладніше, за його словами, – врегулювання.

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Нагадаємо, в Інституті вивчення війни опублікували інфографіку, на якій показали статистику атак із застосуванням ворожих повітряних засобів по Україні за останні місяці. Зокрема, там проаналізували, скільки ворог запускав ударних БпЛА та ракет по українських містах з початку січня по 7 березня.

Так, на інфографіці вони позначили момент інавгурації новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і помітно, що після цього атаки Росії стали масштабніші.