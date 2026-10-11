Трамп объявил об энергетическом перемирии между Украиной и Россией

Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Об этом 11 октября президент США написал в своей социальной сети.

Трамп об энергетическом перемирии

В сообщении Трамп заявил об энергетическом перемирии между Украиной и Россией. По его словам, прекращение ударов по энергетике стартует, а обе стороны, мол, согласились на это.

С этого момента в войне между Россией и Украиной действует "энергетическое перемирие". Обе стороны согласились. Не нарушайте его! Спасибо за внимание к этому вопросу,

– написал американский лидер.

Интересно, что еще 14 сентября Трамп говорил об аналогичной якобы договоренности между Украиной и Россией. Тогда лидер США заявил, что Киев и Москва решили удержаться от ударов по энергообъектам.

Однако после этого агрессор все же продолжил атаковать украинскую энергетику. А Украина отвечала на российский террор зеркальными ударами, в частности по нефтеперерабатывающим заводам врага.

Напомним, Украина предлагает более широкое перемирие, предусматривающее прекращение атак не только на энергетику, но и на критическую инфраструктуру, морской экспорт и гражданскую инфраструктуру, обеспечивающую продовольствие.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус рассказал 24 Каналу, что Трамп использует определенную тактику бизнес-переговоров: демонстрирует оптимизм по поводу договоренностей и ставит Россию в неудобное положение, заставляя ее реагировать на его заявления. В то же время американский президент может быть заинтересован в энергетическом перемирии из-за их якобы влияние на мировые цены на дизельное топливо.