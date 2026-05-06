Теперь из-за ядерки: Трамп снова набросился с критикой на Папу Римского

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз обвинил Папу Римского Льва XIV. На этот раз он заявил, что понтифик якобы подвергает опасности католиков из-за возможного ядерного оружия Ирана.

Об этом он сообщил в интервью с радиоведущим Хью Хьюитом, сообщает The Independent.

С чего все началось?

Напомним, в феврале 2026 года Дональд Трамп вспоминал о деле Джимми Лая в контексте переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином, поскольку сделал освобождение магната одним из приоритетов своей внешней политики.

Ранее гонгконгского активиста приговорили к 20 годам лишения свободы за нарушение закона о национальной безопасности Гонконга. Это дело называют символом подавления свободы слова и демократических свобод.

Bloomberg сообщило, что Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе поднимет вопрос о бизнесмене во время встречи с президентом Си Цзиньпином в Китае, что, по данным агентсва, является прежде всего в его интересах.

По мнению аналитиков, Дональд Трамп видит в освобождении Лая возможность для "заключения большой сделки" с Китаем, что принесет ему так называемые репутационные бонусы как успешному переговорщику, способному освобождать политзаключенных.

Как это связано с конфликтом?

В этом контексте Хью Хьюит предложил американскому президенту призвать Папу Римского Льва XIV вмешаться в эту ситуацию, чтобы спасти бизнесмена, однако Дональд Трамп вместо этого прибегнул к критике понтифика.

Ну, Папа Римский предпочел бы говорить о том, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие,

– сказал он.

По словам Дональда Трампа, понтифик якобы считает приемлемым наличие ядерного оружия в Иране. По мнению американского президента, подобная позиция Льва XIV может подвергать опасности католиков и других людей.

Впрочем, заметим, что никакой официальной и подтвержденной информации относительно подобных заявлений Папы Римского о ядерном оружии Ирана нет. Зато он ранее неоднократно обращался с призывами к странам избавиться от него.

Что этому предшествовало?

В феврале агентство Reuters сообщило, что Ватикан отказался от участия в Совете мира по приглашению американского президента Дональда Трампа. Там поддержали ООН, которое должно заниматься урегулированием конфликтов.

После начала войны на Ближнем Востоке министр обороны США Гегсет призвал американцев молиться за победу в Иране "во имя Иисуса". Зато Лев XIV заявил, что желание господствовать над другими противоречит "пути Иисуса".

После этого президент Дональд Трамп обвинил Папу Римского в слабости и политических ошибках. Папа Лев XIV незадолго после этого заявил, что не намерен вступать в публичные споры и будет выступать за мир.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони впоследствии раскритиковала президента из-за его вышеупомянутых высказываний в сторону понтифика. По ее мнению, подобная риторика неприемлема, а позиция Льва XIV понятна.

Кстати. По мнению аналитиков, споры с Папой Римским могут негативно повлиять на рейтинг Дональда Трампа, поскольку понтифик имеет большую поддержку среди консервативных католиков в Соединенных Штатах.