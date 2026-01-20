Венесуэла, Гренландия и Канада в составе США: Трамп продолжает шокировать мир сообщениями
- Дональд Трамп опубликовал карту, где Канада, Гренландия и Венесуэла входят в состав США, что вызвало напряжение с Европой.
- Трамп обнародовал личную переписку с лидерами НАТО и Франции, нарушив дипломатические традиции и вызвав критику за подрыв доверия между союзниками.
Дональд Трамп продолжает показывать миру, что у него в планах завладеть Западным полушарием. В своих социальных сетях он публикует изображения карты, где Канада, Гренландия и Венесуэла входят в состав США.
Таким образом американский лидер продолжает усиливать напряжение между США и Европой. Об этом пишет издание Clash Report.
О чем пишет Трамп в своих сообщениях?
Американский президент в своей социальной сети опубликовал сообщение в котором высмеивает европейцев. На фото изображена карта Америки, но вместо привычной, там добавились новые страны, на которые Трамп уже давно претендует. В частности, Венесуэла, Гренландия и Канада.
Трамп стремится владеть значительной частью мира /Скриншот
В собственной соцсети Дональд Трамп также опубликовал и личную переписку з генеральным секретарем НАТО Марком Рютте относительно Гренландии и лидером Франции Эммануэлем Макроном. Международные СМИ считают, что эти публикации нарушили дипломатические традиции, поскольку обычно частная корреспонденция между руководителями государств не обнародуется. Такой шаг привлек внимание мировых лидеров и вызвал критику относительно подрыва доверия между союзниками.
Гренландия остается одной из ключевых тем на повестке дня американского президента. Своим сообщением он в очередной раз напомнил, что не отказывается от планов владения островом. Согласно фото, которое Трамп опубликовал, он планирует сделать это в 2026 году.
Трамп в очередной раз напомнил о Гренландии / Скриншот
Что известно о планах Трампа завладеть другими территориями?
Трамп проявляет интерес к Канаде в контексте безопасности Западного полушария, но не планирует военной оккупации или покупки страны. Ведутся неофициальные переговоры с канадскими чиновниками об усилении военного сотрудничества в Арктике, включая модернизацию системы раннего предупреждения.
Трамп выразил желание "приобрести Гренландию". По его словам остров поможет усилить безопасность Соединенных Штатов Америки. Он пообещал, что будет действовать жестко против европейских стран, которые осуждают намерения Трампа. Восемь стран НАТО, в частности Дания и Великобритания, выступили против таможенных угроз Трампа, подчеркивая важность суверенитета и территориальной целостности.
Дональд Трамп заявил, что после захвата Мадуро США будут будут управлять Венесуэлой. Окончательное решение, по словам президента США, будет принимать исключительно он.