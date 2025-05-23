Мир в Украине сейчас еще более отдален, чем до прихода Трампа, – WP

Мирные усилия Трампа провалились. Он не может установить мир в Украине, потому что танцует под дудку Путина. Но это еще можно изменить – если применить санкции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Любовь к Путину может стать самым большим провалом Трампа

WP достаточно резко высказались о потугах президента США. Он не может обвинять Байдена, потому что именно Трамп участвует в переговорах с Россией.

После телефонного разговора с Путиным в понедельник Трамп попытался объявить победу и передать мирные переговоры России и Украине. Это как сказать Давиду и Голиафу быть друзьями, и это рецепт для еще большего количества смертей.

Журналисты называют такое поведение дипломатической катастрофой, а метания Трампа – рассеянной дипломатией. В его команде много "поваров", но шеф-повара нет.

Печальная правда заключается в том, что мир в Украине сегодня, вероятно, более отдаленный, чем когда Трамп вступил в должность в январе,

– пишут медийщики.

Путин смог создать канал между Уиткоффом и Дмитриевым. Трамп же прекратил международную изоляцию Путина. Эта ошибка может стать самым большим провалом его президентства, уверены в The Washington Post.