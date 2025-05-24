Бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон рассказал 24 Каналу, какую цель преследует Владимир Путин, когда ставит Украине условия, которые та никогда не согласится выполнять. Также на переговорах в Стамбуле российская делегация угрожала Украине захватить еще две области – Харьковскую и Сумскую.

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Рассматривает в более широком контексте

Болтон отметил, что россияне осознают, что их ультиматум не сработает. Самое большее, что могут достичь россияне в краткосрочной перспективе по прекращению огня, – это заморозка конфликта вдоль текущей линии фронта. Силы останутся на местах, и это станет линией прекращения огня.

Поэтому выдвижение чрезмерных требований по четырем регионам Украины, это с одной стороны является жестом для внутренней российской аудитории. А с другой – потенциальный предмет торга, чтобы получить что-то вместо этого,

– объяснил он.

Также, по его мнению, Путин заинтересован в перераспределении сил НАТО на флангах России – возможно, в странах Балтии или в государствах Восточной Европы, которые входят в состав Альянса.

Не считаю, что он должен это получить и сомневаюсь, что получит,

– подчеркнул Джон Болтон.

Однако, по его словам, в восприятии главы Кремля перераспределение сил НАТО имеет значение, потому что влияет на оборонительную позицию России.

Путин рассматривает все это в более широком контексте с точки зрения Москвы – как часть плана по созданию Российской империи,

– отметил бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности.

Сегодня, как подчеркнул он, в США звучат заявления о наращивании российских сил у границ с Финляндией.

Напомним, что после переговоров в Стамбуле и выдвижения там требований Кремля о том, что Украина должна якобы вывести свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, Владимир Зеленский заявил, что не принимает никаких ультиматумов.

По его словам, Украина не будет выводить войска с оккупированных территорий. Он отметил, что главный конституционный долг президента и военных – защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Поэтому, как подчеркнул президент, "никто не будет сдавать свою землю, свои территории, людей и дома".