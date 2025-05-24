Колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон розповів 24 Каналу, яку мету переслідує Владімір Путін, коли ставить Україні умови, які та ніколи не погодиться виконувати. Також на переговорах в Стамбулі російська делегація погрожувала Україні захопити ще дві області – Харківську та Сумську.

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Розглядає у ширшому контексті

Болтон зазначив, що росіяни усвідомлюють, що їхній ультиматум не спрацює. Найбільше, чого можуть досягти росіяни у короткотривалій перспективі з припинення вогню, – це заморозка конфлікту вздовж поточної лінії фронту. Сили залишаться на місцях, і це стане лінією припинення вогню.

Тому висування надмірних вимог по чотирьох регіонах України, це з одного боку є жестом для внутрішньої російської аудиторії. А з іншого – потенціальний предмет торгу, щоб отримати щось замість цього,

– пояснив він.

Також, на його думку, Путін зацікавлений у перерозподілі сил НАТО на флангах Росії – можливо, в країнах Балтії, або в державах Східної Європи, які входять до складу Альянсу.

Не вважаю, що він має це отримати і маю сумніви, що отримає,

– підкреслив Джон Болтон.

Проте, за його словами, в сприйнятті очільника Кремля перерозподіл сил НАТО має значення, тому що впливає на оборонну позицію Росії.

Путін розглядає все це у ширшому контексті з погляду Москви – як частину плану зі створення Російської імперії,

– відзначив колишній радник президента США з питань нацбезпеки.

Сьогодні, як наголосив він, в США лунають заяви щодо нарощування російських сил у кордонів з Фінляндією.

Нагадаємо, що після переговорів в Стамбулі та висунення там вимог Кремля про те, що Україна має буцімто вивести свої війська з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, Володимир Зеленський заявив, що не приймає ніяких ультиматумів.

За його словами, Україна не буде виводити війська з окупованих територій. Він зауважив, що головний конституційний обов'язок президента та військових – захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Тому, як підкреслив президент, "ніхто не буде здавати свою землю, свої території, людей і домівки".