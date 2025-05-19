Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресконференцію українського лідера.

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Що заявив Зеленський про готовність України поступитися територіями

Володимир Зеленський зазначив, що Україна не буде виводити війська з окупованих територій. Він додав, що головний конституційний обов'язок президента та військових – захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Ніяких ультиматумів. Ніхто не буде здавати свою землю, свої території, людей та домівки,

– запевнив український лідер.

"Якщо росіяни ставлять умови виводити наші війська з нашої ж землі – значить, що вони не хочуть, щоб було припинення вогню та щоб війна закінчилася", – заявив він і додав, що вони чітко розуміють, що Україна не піде на такий крок.

Також Володимир Зеленський розповів деталі телефонних розмов з Трампом – 19 травня було два дзвінки. Під час першого український лідер говорив про припинення вогню та готовність США до санкційних кроків, якщо Росія не буде підтримувати перемир'я. Наступні переговори були в "іншому форматі" і тривали понад годину. Під час другого дзвінка до телефонної розмови Зеленського й Трампа доєднались деякі європейські лідери.