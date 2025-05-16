Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста видання Economist Олівера Керрола.

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Росіяни погрожують захопити ще дві області

Владімір Мединський заявив, що росіяни нібито "не хочуть війни", однак готові воювати "рік, два, три – скільки б це не зайняло".

Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати?

– цитує журналіст голову російської делегації.

Під час зустрічі Мединський також говорив про Петра I, якого, за його словами, фінансували Англія та Франція, а також заявив, що якби не війна з Росією, то "Швеція і сьогодні була б великою державою".

За даними джерел, Росія заявила, що погодиться на припинення вогню лише якщо Україна виведе війська з чотирьох окупованих областей. Москва також погрожувала захопити ще дві області: Харківську та Сумську.

Можливо, дехто з тих, хто сидить тут за цим столом, втратить ще більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно,

– йдеться в ще одній цитаті Мединського, яку опублікував Керрол.